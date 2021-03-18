Bitlis Ahlat Nüfusu 2020 - 2021 |  Ahlat İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bitlis Ahlat Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bitlis Ahlat nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bitlis Ahlat Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ahlat ilçesinin bağlı bulunduğu Bitlis ilinde 350 bin 994 kişi yaşamaktadır. Bitlis ili 8294 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,263 (km²) si Ahlat ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bitlis Ahlat nüfusu 41 bin 633 kişidir.

Bitlis Toplam Nüfusu Kaçtır?

350,994 kişidir.

Ahlat İlçe Nüfusu Kaçtır?

41,633 kişidir.

Ahlat Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

14,977 kişidir.

Bitlis Ahlat Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 22,7 olarak gerçekleşmiştir.

Ahlat İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 41,862942 Enlem : 41,862942

Ahlat İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bitlis iline bağlı bulunan Ahlat ilçesinin telefon alan kodu 0 434 şeklinde başlamaktadır.

Ahlat ilçesinin bağlı olduğu Bitlis İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ahlat ilçesinin bağlı olduğu il olan Bitlis ilinin plaka kodu 13 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020