Bitlis Mutki Nüfusu 2020 - 2021 |  Mutki İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bitlis Mutki Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bitlis Mutki nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bitlis Mutki Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mutki ilçesinin bağlı bulunduğu Bitlis ilinde 350 bin 994 kişi yaşamaktadır. Bitlis ili 8294 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,121 (km²) si Mutki ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bitlis Mutki nüfusu 31 bin 791 kişidir.

Bitlis Toplam Nüfusu Kaçtır?

350,994 kişidir.

Mutki İlçe Nüfusu Kaçtır?

31,791 kişidir.

Mutki Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

29,413 kişidir.

Bitlis Mutki Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -2,5 olarak gerçekleşmiştir.

Mutki İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 41,922981 Enlem : 41,922981

Mutki İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bitlis iline bağlı bulunan Mutki ilçesinin telefon alan kodu 0 434 şeklinde başlamaktadır.

Mutki ilçesinin bağlı olduğu Bitlis İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Mutki ilçesinin bağlı olduğu il olan Bitlis ilinin plaka kodu 13 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020