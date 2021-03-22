Bitlis Hizan Nüfusu 2020 - 2021 |  Hizan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bitlis Hizan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bitlis Hizan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bitlis Hizan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hizan ilçesinin bağlı bulunduğu Bitlis ilinde 350 bin 994 kişi yaşamaktadır. Bitlis ili 8294 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 988 (km²) si Hizan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bitlis Hizan nüfusu 33 bin 345 kişidir.

Bitlis Toplam Nüfusu Kaçtır?

350,994 kişidir.

Hizan İlçe Nüfusu Kaçtır?

33,345 kişidir.

Hizan Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

21,231 kişidir.

Bitlis Hizan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 0,4 olarak gerçekleşmiştir.

Hizan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 42,424912 Enlem : 42,424912

Hizan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bitlis iline bağlı bulunan Hizan ilçesinin telefon alan kodu 0 434 şeklinde başlamaktadır.

Hizan ilçesinin bağlı olduğu Bitlis İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Hizan ilçesinin bağlı olduğu il olan Bitlis ilinin plaka kodu 13 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020