Bitlis Tatvan Nüfusu 2020 - 2021 |  Tatvan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bitlis Tatvan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bitlis Tatvan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bitlis Tatvan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Tatvan ilçesinin bağlı bulunduğu Bitlis ilinde 350 bin 994 kişi yaşamaktadır. Bitlis ili 8294 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,882 (km²) si Tatvan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bitlis Tatvan nüfusu 94 bin 697 kişidir.

Bitlis Toplam Nüfusu Kaçtır?

350,994 kişidir.

Tatvan İlçe Nüfusu Kaçtır?

94,697 kişidir.

Tatvan Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

17,984 kişidir.

Bitlis Tatvan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 16,1 olarak gerçekleşmiştir.

Tatvan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 42,285782 Enlem : 42,285782

Tatvan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bitlis iline bağlı bulunan Tatvan ilçesinin telefon alan kodu 0 434 şeklinde başlamaktadır.

Tatvan ilçesinin bağlı olduğu Bitlis İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Tatvan ilçesinin bağlı olduğu il olan Bitlis ilinin plaka kodu 13 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020