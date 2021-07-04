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Bomba hamle! Şeyma Subaşı yüzüğünü geri taktı! Mohammed Alsaloussi ile ayrılığa dayanamadı!

Geçtiğimiz günlerde doğum günü olan Şeyma Subaşı'nın kendisine hediye gelen çiçekle fotoğraf çekilmesi kafaları karıştırırken yüzüklü bir paylaşım daha yapması Mohammed Alsaloussi ile barıştığı iddialarını güçlendirdi.

Bomba hamle! Şeyma Subaşı yüzüğünü geri taktı! Mohammed Alsaloussi ile ayrılığa dayanamadı!

Şeyma Subaşı evlilik hazırlıkları yaptığı ve her fırsatta aile olmak istediğini dile getirdiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılmış ve bebeğini de düşürmüştü.

Doğum gününde büyük bir çiçek buketiyle fotoğraf paylaşan Subaşı gönderisini "Love" notuyla paylaşmasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Subaşı'nın  Alsaloussi ile tekrar barıştığı iddiaları ortalıkta dolaşırken bu kez yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmayı başardı.

Bomba hamle! Şeyma Subaşı yüzüğünü geri taktı! Mohammed Alsaloussi ile ayrılığa dayanamadı!

YÜZÜĞÜ GÖZÜMÜZE SOKTU

31 yaşındaki Şeyma Subaşı, 3,3 milyonluk Instagram hesabından dans ederken yaptığı paylaşımda parmağındaki yüzük dikkatlerden kaçmadı.

Bomba hamle! Şeyma Subaşı yüzüğünü geri taktı! Mohammed Alsaloussi ile ayrılığa dayanamadı!

Dans ederken adeta yüzüğü göstermeye çaba sarf eden Subaşı'nın Mohammed Alsaloussi ile ayrılığının kısa sürdüğü ve tekrar barıştıkları iddia edildi.

Bomba hamle! Şeyma Subaşı yüzüğünü geri taktı! Mohammed Alsaloussi ile ayrılığa dayanamadı!

Henüz Şeyma Subaşı'dan bu iddialara net bir cevap gelmese de paylaşımları söylentileri doğrular nitelikte.

Bomba hamle! Şeyma Subaşı yüzüğünü geri taktı! Mohammed Alsaloussi ile ayrılığa dayanamadı!

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