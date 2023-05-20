Bomba iddia! Sinan Oğan, kararını verdi, o ittifakı destekleyeceğini açıklayacak

28 Mayıs'ta yapılacak 2 tur seçimlerinde ATA ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 2. tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceği merak ediliyordu. Siyasal iletişimci Ferhat Murat, bomba bir iddiada bulunarak Oğan'ın 2. turda destekleyeceği adayı açıkladı.

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Bomba iddia! Sinan Oğan, kararını verdi, o ittifakı destekleyeceğini açıklayacak

Siyasal iletişimci Ferhat Murat, Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı’na desteğini yarın (cumartesi) açıklayacağını iddia etti. Ayrıca Murat, "Sinan Oğan ile Ümit Özdağ arasında bir ayrışma yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

"KARARINI YARIN AÇIKLAYACAK"

Cansu Canan Özgen'in sunduğu Özgür İfade'nin konuk olan Siyasal iletişimci Ferhat Murat, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimde yüzde 5,17 oy alan Sinan Oğan'ın, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçinde yarın (cumartesi) Cumhur İttifakı’na desteğini açıklayacağını ileri sürdü.

Bomba iddia! Sinan Oğan, kararını verdi, o ittifakı destekleyeceğini açıklayacak

Ferhat Murat'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yarın sayın Sinan Oğan bugünkü görüşme sonrasında Cumhur İttifakı’na desteğini açıklayacak. Çok büyük ihtimalle yarın olmazsa bir sonraki gün Cumhur İttifakı’na destek verdiğini açıklayacak. Kendi görüşünün Cumhur İttifakı yönünde olduğunu ifade edecek.

"SİYASİ BİR MAKAM, MEVKİ OLMAYACAK"

Herhangi bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, bir bakanlık vs. bir siyasi içerisinde pazarlığın olmadığının da altını çizelim. Bu yüzde 5'in çok büyük bir bölümü, Milliyetçi oylar. Türkiye için beka süreci ortadayken, kendi şahsi siyasi hesabını ortaya koyarak bir yönlendirme yapması doğru olmaz. Siyasi bir makam, mevki olmayacak."

Muharrem İnce'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç ise şu ifadeleri kullandı:

"OĞAN VE ÖZDAĞ ARASINDA BİR AYRIŞIM HAVASI VAR

"Sinan Oğan ile Ümit Özdağ arasında bir ayrışma yaşanabilir. Henüz erken bunu söylemek için ama. Zafer Partisi Genel Merkezi, 'Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bizim için de sürpriz oldu' dedi bir kaynağım. 'Zafer Partisi seçmeni, Millet İttifakı'na daha yakın' diyorlar. Bir ayrışma havası var."

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