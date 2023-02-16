Burak Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Burak Yilmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Burak Yilmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Burak Yilmaz 15 Temmuz 1985 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Burak Yılmaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Burak Yilmaz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ergezen Menajerlik & Danışmanl yapmaktadır. Burak Yilmaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortuna Sittard futbol takımında oynamaktadır. Fortuna Sittard takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Burak Yilmaz'nin Fortuna Sittard ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Burak Yilmaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/yilmazburak17

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http://www.instagram.com/by17

Burak Yilmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Burak Yilmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Burak Yilmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Burak Yilmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mayıs 2001 yılında Antalyaspor U21

1 Temmuz 2002 yılında Antalyaspor

1 Temmuz 2006 yılında Beşiktaş

7 Ocak 2008 yılında Manisaspor

21 Temmuz 2008 yılında Fenerbahçe

29 Temmuz 2009 yılında Eskişehirspor

31 Ocak 2010 yılında Fenerbahçe

1 Şubat 2010 yılında Trabzonspor

19 Temmuz 2012 yılında Galatasaray

22 Şubat 2016 yılında BJ Guoan

2 Ağu 2017 yılında Trabzonspor

4 Ocak 2019 yılında Beşiktaş

1 Ağu 2020 yılında LOSC Lille

1 Temmuz 2022 yılında Fortuna Sittard

Burak Yilmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Burak Yilmaz şuan Fortuna Sittard takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Burak Yilmaz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Antalyaspor (12/1998-05/2001)

Türkiye takımında 17 numaralı formasıyla 12 Nisan 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 77 maçta 31 gol atmıştır.

Türkiye A2 takımında 20 numaralı formasıyla 25 Mart 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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