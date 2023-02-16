Tunahan Tasci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tunahan Tasci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tunahan Tasci kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tunahan Tasci ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tunahan Tasci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tunahan Tasci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tunahan Tasci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tunahan Tasci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tunahan Tasci 29 Nisan 2002 tarihinde Nijmegen şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Türkiye,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Muhammet Tunahan Taşçı şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tunahan Tasci Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Omer Karadag yapmaktadır. Tunahan Tasci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortuna Sittard futbol takımında oynamaktadır. Fortuna Sittard takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tunahan Tasci'nin Fortuna Sittard ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tunahan Tasciboyu ve yaşı kaç

Tunahan Tasci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tunahan Tasci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Tunahan Tasci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tunahan Tasci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Vit./AGOVV Jgd.

1 Temmuz 2014 yılında NEC Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında NEC U17

1 Temmuz 2019 yılında Ajax U19

1 Temmuz 2020 yılında Ajax U18

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

8 Eylül 2021 yılında Sittard U21

1 Temmuz 2022 yılında Fortuna Sittard

Tunahan Tasci kimdir

Tunahan Tasci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tunahan Tasci şuan Fortuna Sittard takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

VV Union Malden (-2012), Vitesse (2012-2014), NEC Nijmegen (2014-2019), Ajax (2019-2021)

Tunahan Tasci Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U18 takımında 7 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 17 numaralı formasıyla 28 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Tunahan Tasci nereli

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