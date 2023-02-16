Dogan Erdogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dogan Erdogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dogan Erdogan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dogan Erdogan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dogan Erdogan 22 Ağu 1996 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Doğan Erdoğan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dogan Erdogan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ergezen Menajerlik & Danışmanl yapmaktadır. Dogan Erdogan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortuna Sittard futbol takımında oynamaktadır. Fortuna Sittard takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dogan Erdogan'nin Fortuna Sittard ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dogan Erdogan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dogan Erdogan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dogan Erdogan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dogan Erdogan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Kasım 2012 yılında Samsunspor

1 Temmuz 2015 yılında LASK

6 Şubat 2019 yılında Juniors OÖ

30 Haziran 2019 yılında LASK

1 Temmuz 2019 yılında Trabzonspor

23 Eylül 2020 yılında Ç. Rizespor

21 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Gaziantep FK

7 Temmuz 2022 yılında Fortuna Sittard

Dogan Erdogan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dogan Erdogan şuan Fortuna Sittard takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dogan Erdogan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Samsunspor (2006-2012)

Türkiye U21 takımında 6 numaralı formasıyla 10 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 6 numaralı formasıyla 21 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 16 numaralı formasıyla 2 Aralık 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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