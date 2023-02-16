Kristijan Bistrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Bistrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristijan Bistrovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kristijan Bistrovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kristijan Bistrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Bistrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristijan Bistrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristijan Bistrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristijan Bistrovic 9 Nisan 1998 tarihinde Koprivnica şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Kristijan Bistrović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristijan Bistrovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vukmil Vukmirica yapmaktadır. Kristijan Bistrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortuna Sittard futbol takımında oynamaktadır. Fortuna Sittard takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kristijan Bistrovic'nin Fortuna Sittard ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristijan Bistrovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kristijan.bistrovic/

Kristijan Bistrovicboyu ve yaşı kaç

Kristijan Bistrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristijan Bistrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kristijan Bistrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristijan Bistrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sl. Belupo U17

1 Temmuz 2015 yılında Sl. Belupo U19

1 Temmuz 2017 yılında Slaven Belupo

12 Ocak 2018 yılında CSKA Moskova

22 Ocak 2021 yılında Kasımpaşa

30 Haziran 2021 yılında CSKA Moskova

13 Ocak 2022 yılında Karagümrük

30 Haziran 2022 yılında CSKA Moskova

24 Temmuz 2022 yılında Lecce

17 Ocak 2023 yılında CSKA Moskova

19 Ocak 2023 yılında Fortuna Sittard

30 Haziran 2023 yılında CSKA Moskova

Kristijan Bistrovic kimdir

Kristijan Bistrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristijan Bistrovic şuan Fortuna Sittard takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Slaven Belupo (-2017)

Kristijan Bistrovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 4 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kristijan Bistrovic nereli

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