Oguzhan Ozyakup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oguzhan Ozyakup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oguzhan Ozyakup kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oguzhan Ozyakup ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Oguzhan Ozyakup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oguzhan Ozyakup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oguzhan Ozyakup adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oguzhan Ozyakup Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oguzhan Ozyakup 23 Eylül 1992 tarihinde Zaandam şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Oğuzhan Özyakup şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oguzhan Ozyakup Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oguzhan Ozyakup, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortuna Sittard futbol takımında oynamaktadır. Fortuna Sittard takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Oguzhan Ozyakup'nin Fortuna Sittard ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oguzhan Ozyakup Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Ozyakup

http://instagram.com/ozyakup

http://www.facebook.com/OguzhanOzyakup/

Oguzhan Ozyakupboyu ve yaşı kaç

Oguzhan Ozyakup Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oguzhan Ozyakup isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 14.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oguzhan Ozyakup Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oguzhan Ozyakup futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında AZ Altyapı

1 Temmuz 2007 yılında AZ Alkmaar U17

1 Eylül 2008 yılında Arsenal U18

1 Temmuz 2010 yılında Arsenal Res.

1 Temmuz 2012 yılında Beşiktaş

29 Ocak 2020 yılında Feyenoord

30 Haziran 2020 yılında Beşiktaş

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2022 yılında Fortuna Sittard

Oguzhan Ozyakup kimdir

Oguzhan Ozyakup Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oguzhan Ozyakup şuan Fortuna Sittard takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zaanstad Türk Spor (-2004), Hellas Sport (2004-2005), AZ Alkmaar (2005-2008), FC Arsenal (2008-2010)

Oguzhan Ozyakup Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye takımında 8 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 43 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

Hollanda U19 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Hollanda U17 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Mayıs 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oguzhan Ozyakup nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Elias Mar Omarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Mar Omarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elias Mar Omarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Mar Omarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Serhat Kot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serhat Kot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Serhat Kot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serhat Kot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Kaied kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Kaied Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Kaied kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Kaied Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zeki Sinanoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeki Sinanoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zeki Sinanoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeki Sinanoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları