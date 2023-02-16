Oguzhan Ozyakup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oguzhan Ozyakup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oguzhan Ozyakup adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oguzhan Ozyakup Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oguzhan Ozyakup 23 Eylül 1992 tarihinde Zaandam şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Oğuzhan Özyakup şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oguzhan Ozyakup Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oguzhan Ozyakup, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortuna Sittard futbol takımında oynamaktadır. Fortuna Sittard takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Oguzhan Ozyakup'nin Fortuna Sittard ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oguzhan Ozyakup Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Ozyakup

http://instagram.com/ozyakup

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http://www.facebook.com/OguzhanOzyakup/

Oguzhan Ozyakup Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oguzhan Ozyakup isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 14.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oguzhan Ozyakup Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oguzhan Ozyakup futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında AZ Altyapı

1 Temmuz 2007 yılında AZ Alkmaar U17

1 Eylül 2008 yılında Arsenal U18

1 Temmuz 2010 yılında Arsenal Res.

1 Temmuz 2012 yılında Beşiktaş

29 Ocak 2020 yılında Feyenoord

30 Haziran 2020 yılında Beşiktaş

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2022 yılında Fortuna Sittard

Oguzhan Ozyakup Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oguzhan Ozyakup şuan Fortuna Sittard takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oguzhan Ozyakup Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zaanstad Türk Spor (-2004), Hellas Sport (2004-2005), AZ Alkmaar (2005-2008), FC Arsenal (2008-2010)

Türkiye takımında 8 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 43 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

Hollanda U19 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Hollanda U17 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Mayıs 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 5 gol atmıştır.

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