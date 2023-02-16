Cerem Dincer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cerem Dincer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cerem Dincer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cerem Dincer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cerem Dincer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cerem Dincer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cerem Dincer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cerem Dincer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cerem Dincer 27 Kasım 1996 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Cerem Talha Dinçer şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cerem Dincer Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP REPRESENTACIÓN yapmaktadır. Cerem Dincer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kırşehir Futbol Spor Kulübü futbol takımında oynamaktadır. Kırşehir Futbol Spor Kulübü takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cerem Dincer'nin Kırşehir Futbol Spor Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cerem Dincer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ceremdincer96/

http://www.facebook.com/cerem.dincer

Cerem Dincerboyu ve yaşı kaç

Cerem Dincer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cerem Dincer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Cerem Dincer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cerem Dincer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2009 yılında Büyükşehir Alt

1 Temmuz 2014 yılında Başakşehir U21

31 Mart 2015 yılında FC Villarreal C

30 Haziran 2015 yılında Başakşehir U21

1 Temmuz 2015 yılında FC Villarreal C

21 Eylül 2016 yılında Başakşehir U21

31 Ocak 2017 yılında Kemerspor 2003

26 Nisan 2017 yılında Başakşehir U21

26 Temmuz 2017 yılında Erokspor

30 Haziran 2018 yılında Başakşehir U21

30 Ağu 2018 yılında Kahramanmaraş

25 Ağu 2020 yılında Kocaelispor

29 Ocak 2021 yılında Amed SK

8 Şubat 2022 yılında Kahramanmaraş

2 Eylül 2022 yılında Nevşehir Bld

12 Ocak 2023 yılında Kırşehir FSK

Cerem Dincer kimdir

Cerem Dincer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cerem Dincer şuan Kırşehir Futbol Spor Kulübü takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Cerem Dincer nereli

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