Furkan Tutuncu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Tutuncu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Furkan Tutuncu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Furkan Tutuncu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Furkan Tutuncu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Tutuncu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Tutuncu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Tutuncu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Tutuncu 18 Mayıs 1998 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Tutuncu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Furkan Tutuncu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Furkan Tutuncu'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Furkan Tutuncu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/furkantutuncu/

Furkan Tutuncuboyu ve yaşı kaç

Furkan Tutuncu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Tutuncu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Furkan Tutuncu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Tutuncu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2014 yılında Trabzonspor U17

1 Temmuz 2015 yılında Trabzonspor U21

31 Temmuz 2017 yılında 1461 Trabzon

1 Temmuz 2019 yılında Trabzonspor

29 Temmuz 2019 yılında Bayburt Öİ

31 Aralık 2019 yılında Trabzonspor

8 Ocak 2020 yılında Çankaya FK

30 Haziran 2021 yılında Trabzonspor

16 Ağu 2021 yılında 52 Orduspor FK

12 Ocak 2022 yılında B. Yeni Çarşı

12 Ocak 2023 yılında Kuşadasıspor

Furkan Tutuncu kimdir

Furkan Tutuncu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Tutuncu şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Trabzonspor (2011-2015)

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Furkan Tutuncu nereli

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