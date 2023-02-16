Cagri Ortakaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cagri Ortakaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cagri Ortakaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cagri Ortakaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cagri Ortakaya 24 Nisan 1989 tarihinde Mus şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Çağrı Ortakaya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cagri Ortakaya Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B&B Sports Management yapmaktadır. Cagri Ortakaya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Cagri Ortakaya'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cagri Ortakaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cagri Ortakaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cagri Ortakaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cagri Ortakaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2003 yılında Bakırköy Alt

14 Eylül 2007 yılında K.Çekmece Alt

9 Ekim 2008 yılında S. İğdecik Bld

3 Ağu 2009 yılında Denizli Belediye

22 Ocak 2010 yılında İzmirspor

30 Haziran 2010 yılında Denizli Belediye

1 Ağu 2013 yılında Giresunspor

14 Ağu 2015 yılında Elazığspor

8 Ağu 2017 yılında Samsunspor

4 Ekim 2018 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2019 yılında Karagümrük

11 Eylül 2020 yılında Sakaryaspor

8 Eylül 2021 yılında Kırklarelispor

18 Ağu 2022 yılında Kuşadasıspor

Cagri Ortakaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cagri Ortakaya şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve 65 numaralı formayı giymektedir.

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