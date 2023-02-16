Oguzhan Koseoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oguzhan Koseoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oguzhan Koseoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oguzhan Koseoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oguzhan Koseoglu 4 Nisan 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Oğuzhan Köseoğlu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oguzhan Koseoglu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oguzhan Koseoglu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kırşehir Futbol Spor Kulübü futbol takımında oynamaktadır. Kırşehir Futbol Spor Kulübü takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oguzhan Koseoglu'nin Kırşehir Futbol Spor Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oguzhan Koseoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oguzhan Koseoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Oguzhan Koseoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oguzhan Koseoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Galatasaray U16

13 Nisan 2017 yılında Galatasaray U17

12 Ekim 2017 yılında Ümraniye Alt

1 Temmuz 2018 yılında Ümraniye U19

23 Aralık 2018 yılında Ümraniye U21

1 Temmuz 2019 yılında Ümraniyespor

9 Ağu 2019 yılında Şile Yıldızspor

2 Ocak 2020 yılında Ümraniyespor

9 Ocak 2020 yılında Modafen

3 Ağu 2020 yılında Ümraniyespor

24 Eylül 2020 yılında 68 Aksaray Bld

26 Ocak 2023 yılında Kırşehir FSK

Oguzhan Koseoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oguzhan Koseoglu şuan Kırşehir Futbol Spor Kulübü takımında oynamakta ve 84 numaralı formayı giymektedir.

Oguzhan Koseoglu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U18 takımında 18 numaralı formasıyla 11 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.