Taylan Ozgun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taylan Ozgun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taylan Ozgun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taylan Ozgun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taylan Ozgun 23 Eylül 1999 tarihinde Hatay şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taylan Ozgun Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Servet Sever yapmaktadır. Taylan Ozgun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kırşehir Futbol Spor Kulübü futbol takımında oynamaktadır. Kırşehir Futbol Spor Kulübü takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Taylan Ozgun'nin Kırşehir Futbol Spor Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Taylan Ozgun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/taylanozgn/

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Taylan Ozgun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taylan Ozgun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Taylan Ozgun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taylan Ozgun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2014 yılında Gaziantep Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Gaziantep U21

18 Ocak 2017 yılında Hatayspor U19

1 Temmuz 2017 yılında Hatayspor

8 Eylül 2017 yılında Kırıkhanspor

30 Haziran 2018 yılında Hatayspor

31 Ağu 2018 yılında Nazilli Bld

30 Haziran 2019 yılında Hatayspor

2 Eylül 2019 yılında Erzin Spor

10 Aralık 2019 yılında Hatayspor

7 Ocak 2020 yılında Batman Petrol

3 Ağu 2020 yılında Hatayspor

16 Eylül 2020 yılında Adıyaman 1954

1 Temmuz 2021 yılında Hatayspor

2 Eylül 2021 yılında Adıyaman FK

13 Temmuz 2022 yılında İnegölspor

12 Ocak 2023 yılında Kırşehir FSK

Taylan Ozgun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taylan Ozgun şuan Kırşehir Futbol Spor Kulübü takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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