Serdar Yazici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serdar Yazici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serdar Yazici adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serdar Yazici Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serdar Yazici 25 Nisan 1994 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammet Serdar Yazıcı şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serdar Yazici Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Serdar Yazici, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kırşehir Futbol Spor Kulübü futbol takımında oynamaktadır. Kırşehir Futbol Spor Kulübü takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Serdar Yazici'nin Kırşehir Futbol Spor Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Serdar Yazici Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/muhammetserdaryazici/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/muhammetserdaryazici

Serdar Yazici Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serdar Yazici isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Serdar Yazici Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serdar Yazici futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Eylül 2007 yılında Ankaraspor Alt

18 Eylül 2009 yılında Damlaspor Alt

16 Eylül 2010 yılında Fenerbahçe U17

1 Temmuz 2011 yılında Fenerbahçe U18

21 Eylül 2012 yılında Eskişehir U21

6 Eylül 2013 yılında Bozüyükspor

31 Aralık 2013 yılında Eskişehir U21

8 Ocak 2014 yılında Kızılcabölük

30 Haziran 2014 yılında Eskişehir U21

18 Temmuz 2014 yılında Kızılcabölük

1 Kasım 2014 yılında Eskişehir U21

7 Ocak 2015 yılında Yeni Diyarbakır

30 Haziran 2015 yılında Eskişehir U21

18 Ağu 2015 yılında Tavşanlı Linyit

30 Haziran 2016 yılında Eskişehir U21

31 Ağu 2016 yılında Karacabey Birlik

30 Haziran 2017 yılında Eskişehir U21

1 Temmuz 2017 yılında Eskişehirspor

30 Ocak 2018 yılında Van BBSK

30 Haziran 2018 yılında Eskişehirspor

1 Ağu 2018 yılında Nevşehir Bld

30 Haziran 2019 yılında Eskişehirspor

8 Temmuz 2019 yılında Afyonspor

8 Ocak 2020 yılında Gölcükspor

16 Eylül 2020 yılında Nevşehir Bld

22 Ağu 2021 yılında Ağrı 1970 Spor

22 Temmuz 2022 yılında Ofspor

25 Ocak 2023 yılında Kırşehir FSK

Serdar Yazici Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serdar Yazici şuan Kırşehir Futbol Spor Kulübü takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Serdar Yazici Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Damlaspor (2006-2007), Osmanlispor (2007-2009), Damlaspor (2009-2010), Fenerbahce SK (2010-2012)

Türkiye U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.