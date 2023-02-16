Conor Coventry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conor Coventry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Conor Coventry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Conor Coventry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Conor Coventry 25 Mart 2000 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İrlanda,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Conor Coventry Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Conor Coventry, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rotherham United futbol takımında oynamaktadır. Rotherham United takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Conor Coventry'nin Rotherham United ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Conor Coventry Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/conorcoventry1/

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Conor Coventry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Conor Coventry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Conor Coventry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Conor Coventry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında West Ham U21

10 Ocak 2020 yılında Lincoln City

31 Mayıs 2020 yılında West Ham U21

1 Ocak 2021 yılında West Ham

31 Ağu 2021 yılında Peterborough

5 Ocak 2022 yılında West Ham

18 Ocak 2022 yılında MK Dons

31 Mayıs 2022 yılında West Ham

26 Ocak 2023 yılında Rotherham

31 Mayıs 2023 yılında West Ham

Conor Coventry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Conor Coventry şuan Rotherham United takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Conor Coventry Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

West Ham United (2010-2021)

İrlanda U21 takımında 6 numaralı formasıyla 24 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 3 gol atmıştır.

İrlanda U18 takımında 6 numaralı formasıyla 9 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U17 takımında 8 numaralı formasıyla 15 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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