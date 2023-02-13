Domingos Quina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domingos Quina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Domingos Quina kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Domingos Quina ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Domingos Quina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domingos Quina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Domingos Quina

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Domingos Quina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Domingos Quina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Domingos Quina 18 Kasım 1999 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Portekiz,Gine-Bissau uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Domingos Quina Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Two Touch Agency yapmaktadır. Domingos Quina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rotherham United futbol takımında oynamaktadır. Rotherham United takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Domingos Quina'nin Rotherham United ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Domingos Quina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dquina36/

Domingos Quinaboyu ve yaşı kaç

Domingos Quina Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Domingos Quina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Domingos Quina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Domingos Quina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Chelsea Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında Chelsea U18

1 Temmuz 2016 yılında West Ham U21

9 Ağu 2018 yılında Watford

1 Şubat 2021 yılında Granada

30 Haziran 2021 yılında Watford

31 Ağu 2021 yılında Fulham

31 Ocak 2022 yılında Watford

31 Ocak 2022 yılında FC Barnsley

26 Nisan 2022 yılında Watford

16 Ağu 2022 yılında Elche CF

30 Ocak 2023 yılında Watford

31 Ocak 2023 yılında Rotherham

31 Mayıs 2023 yılında Watford

Domingos Quina kimdir

Domingos Quina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Domingos Quina şuan Rotherham United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SL Benfica (2010-11), Chelsea FC (2012-16), West Ham United (2016-2018), FC Watford (2018-19);

Domingos Quina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U21 takımında 20 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 10 numaralı formasıyla 31 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 18 numaralı formasıyla 15 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 10 numaralı formasıyla 26 Ağu 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 8 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Domingos Quina nereli

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