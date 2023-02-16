Jordan Hugill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Hugill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jordan Hugill kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jordan Hugill ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jordan Hugill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Hugill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Hugill adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Hugill Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Hugill 4 Haziran 1992 tarihinde Middlesbrough şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Thomas Hugill şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Hugill Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jordan Hugill, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rotherham United futbol takımında oynamaktadır. Rotherham United takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jordan Hugill'nin Rotherham United ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Jordan Hugillboyu ve yaşı kaç

Jordan Hugill Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Hugill isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jordan Hugill Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Hugill futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Seaham Red Star

1 Eylül 2009 yılında Consett AFC

19 Ekim 2010 yılında Glenn Hoddle Academy

1 Aralık 2011 yılında Whitby

23 Ekim 2012 yılında Marske United

1 Temmuz 2013 yılında Port Vale

19 Eylül 2013 yılında Gateshead

21 Ekim 2013 yılında Port Vale

1 Temmuz 2014 yılında Preston

26 Şubat 2015 yılında Tranmere Rovers

25 Mart 2015 yılında Preston

26 Mart 2015 yılında Hartlepool Utd.

3 Mayıs 2015 yılında Preston

31 Ocak 2018 yılında West Ham

8 Ağu 2018 yılında Middlesbrough

31 Mayıs 2019 yılında West Ham

28 Temmuz 2019 yılında QPR

31 Temmuz 2020 yılında West Ham

24 Ağu 2020 yılında Norwich

25 Ağu 2021 yılında West Brom

29 Ocak 2022 yılında Norwich

30 Ocak 2022 yılında Cardiff

31 Mayıs 2022 yılında Norwich

25 Ocak 2023 yılında Rotherham

Jordan Hugill kimdir

Jordan Hugill Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Hugill şuan Rotherham United takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Jordan Hugill nereli

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