Viktor Johansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Johansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Johansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Johansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Johansson 14 Eylül 1998 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Viktor Tobias Johansson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Johansson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Viktor Johansson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rotherham United futbol takımında oynamaktadır. Rotherham United takımına 2 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Viktor Johansson'nin Rotherham United ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Viktor Johansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Johansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Viktor Johansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Johansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Hammarby U19

28 Temmuz 2014 yılında Aston Villa U18

1 Temmuz 2016 yılında Aston Villa U23

3 Ağu 2018 yılında Leicester U21

2 Eylül 2020 yılında Rotherham

Viktor Johansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Johansson şuan Rotherham United takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Viktor Johansson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hammarby IF (-2014)

İsveç U21 takımında 23 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U20 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 12 numaralı formasıyla 11 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 1 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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