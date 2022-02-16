Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elektrik faturamı ödemeyeceğim" diyen Kılıçdaroğlu için konuştu: Yapılacak işlem elektriğin kesilmesidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, " Erdoğan, 31 Aralıkta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiç bir elektrik faturamı ödemeyeceğim." ifadelerini kullanarak skandal bir açıklama yapmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞTU

Söz konusu açıklama hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne diyeceği merakla bekleniyordu. BAE temaslarını tamamlaması sonrası Türkiye'ye dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya ilişkin olarak, " Bir siyasi partinin genel başkanı, 'Ben elektrik faturasını ödemeyeceğim' diyorsa bu ne anlama gelir? Sen elektrik faturanı ödemediğin zaman yapılacak işlem nedir? Elektriğin kesilmesidir." dedi.

BAHÇELİ: SİVİL İTAATSİZLİK KILIFLI İSYAN TEŞEBBÜSÜNÜN SİYASİ MAHSÜLÜDÜR

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun fatura çıkışı için şu ifadeleri kullanmıştı:

"CHP Genel Başkanı’nın “fatura ödemeyeceğim” sözü ise yasa dışı bir eylemin, sivil itaatsizlik kılıflı bir isyan teşebbüsünün, siyasi bir hezeyanın mahsulüdür. Ödemezse sonucu bellidir, elektriği derhal kesilmelidir. CHP Genel Başkanı’na öncelikle HDP’nin destek vermesi kirli ilişkiler ağını, kaotik ittifak anlayışını bir kez daha somutlaştırmıştır.

Kılıçdaroğlu’nun fatura ödemem çıkışı bir protesto değil, bayağı bir provokasyondur. CHP’nin iç kargaşaya oynadığı, devletle milleti karşı karşıya getirmek için sipariş projelere taşeronluk yaptığı artık inkar edilemez bir rezalet halidir.

Elektriğe gelince fatura ödemekten köşe bucak kaçanların, İstanbul’da su faturalarının zamanında ödenmesini istemesi çelişkidir, tutarsızlıktır, siyasi tükenmişliktir. Kılıçdaroğlu fatura ödemezse aziz milletimizin ona misliyle fatura ödetmeye gücü yetecek, Haziran 2023 yılında da demokratik hesap sorulacaktır. "

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