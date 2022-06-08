Cumhurbaşkanı Erdoğan umut dağıttı: "Sorunların hepsi çözülecek, enflasyonu da çözeceğiz"

AK Parti koronavirüs pandemisi nedeniyle iki yıldır ara verdiği kampı, Ankara'nın Kızılcahamam kentinde 4-5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdi. Kampta ekonomi, dünyadaki gelişmeler, 2023 seçimleri ve gündeme ilişkin konular masaya yatırıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen kampta konuşulanlar da ortaya çıktı.

"BİZ NE YAPTIĞIMIZIN FARKINDAYIZ"

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı seçimlerinin startının verildiğini belirterek, teşkilatlara çalışmalarını sıkı şekilde yapmaları talimatını verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan," Biz sıkıntıların farkındayız. Benim 40 yıllık siyaset tecrübem var. Biz ne yaptığımızın farkındayız” dedi.

"2023'E İYİ HAZIRLANACAĞIZ, EMANETİ DEVRALACAĞIZ"

İstanbul, İzmir, Antalya ve Muğla belediyelerinde bir takım sıkıntıların olduğunu tespit ettiklerini de dile getiren Erdoğan'ın “Her gittiğimde vatandaş bu illerdeki derinleşmiş meseleleri bize anlatıyor. 2023’e çok hızlı ve iyi hazırlanacağız. Tekrar emaneti devralacağız ve yola devam edeceğiz” dediği aktarıldı.

"ENFLASYONU SİYASETEN ÇÖZEBİLECEK BİZİZ"

TÜİK verilerine göre Mayıs ayında yüzde 73,50 olan enflasyon konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“Özellikle dünyada pandemi etkisiyle ortaya çıkan enflasyon var. Enflasyonun alt gelirliler ve sabit gelirliler üzerindeki etkisinin farkındayız. Sorunların hepsi çözülecek.

Enflasyonu da çözeceğiz. Siyaseten bu işi çözebilecek biziz. İstişare ve değerlendirme toplantısı bir anlamda 2023 seçimlerinin startı olacak. Bu anlattıklarımızı şehirlerimizde, kasabalarımızda, köylerimizde vatandaşlarımıza aktarın.”

"SOSYAL MEDYADAKİ YAZILIP ÇİZİLENLERİ ÇOK FAZLA CİDDİYE ALMAYIN"

Sosyal medya konusunda milletvekillerini uyaran Cumhurbaşkanı Erdoğan," Sosyal medyadaki yazılıp çizilenleri çok fazla ciddiye almayın. Sosyal medyadaki meseleler üzerinden sahaya bakmak doğru değil. Toplumun tamamının sosyal medyadan etkilendiği gibi bir kanaate kapılmak ve bunun üzerinden gündem oluşturmak doğru değil." diye konuştu.

"SOSYAL MEDYADAKİ MESELELER ÜZERİNDEN SAHAYA BAKMAK DOĞRU DEĞİL"

Sosyal medya olmadan yaşayan kesime dikkat çeken Erdoğan," Bu kesim hayatın gerçekleri ile hareket ediyor. Sosyal medyadaki meseleler üzerinden sahaya bakmak doğru değil.” ifadelerini kullandı.

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