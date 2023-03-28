Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti! Erbakan: Milli bir karar aldık

Seçime sayılı günler kala Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan Yeniden Refah Parti'sini ziyaret etti. 50 dakika süren görüşme sonrası Fatih Erbakan," milli bir karar aldık" diyerek ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti! Erbakan: Milli bir karar aldık

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine sayılı günler kala Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakından ayrılmış Cumhurbaşkanlığı adayını ilan eden Fatih Erbakan ardından tekrardan Cumhur İttifakı'na geçti. Cumhur İttifakı'na katılmasından sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeniden Refah Partisi binasına ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeniden Refah Parti'sini ziyaret etti! Erbakan: Milli bir karar aldık

GÖRÜŞME SONRASI BASIN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeniden Refah Partisini ziyaretinin 50 dakika sürdü. Görüşme sonrası Fatih Erbakan ise basın açıklaması yaparak şu ifadeleri kullandı:

"6'lı bir kaosa ülkeyi teslime etmek adına Cumhur İttifakı'na katılmakla milli bir karar aldık. İlkelerden taviz vermeyeceğiz. Dün hangi doğru ve yanlışları dile getirdiysek aynılarını dile getireceğiz. Yanlış dediğimize doğu demeyeceğiz. 14 mayıs günü yapılacak seçimlerin ardından sayın cumhurbaşkanını kuracağı hükümetle faydalı hizmetleri hayata geçirecek. 'Milli görüş meclise' sloganıyla seçimden sonra en güçlü bir şekilde mecliste yerimizi alacağız. İttifak kararımızın hayırlı olmasını, hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." ifadelerinde bulundu. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Fatih Erbakan, Kendi adayları ile seçime gireceklerini ve mecliste olup icraatları hayata geçirme planlarının olduğunu ifade etti.

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