Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem için yardım talebini ileten ülkelere teşekkür

AFAD verilerine göre Ege Denizi açıklarında İzmir'in Seferihisar çalışmalarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle çok sayıda ülke baş sağlığı mesajı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz." ifadelerini kullandı.

İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum.



Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz. pic.twitter.com/2Qy8GLy3kB — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 31, 2020

NE OLMUŞTU?

Ege Denizi açıklarında dün İzmir Seferihisar açıklarında saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 26 kişi hayatını kaybetmiş 885 kişi yaralanmıştı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, " İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9’unda çalışmalar tamamlanmış olup; kalan 8 binada çalışmalar devam etmektedir." denildi.

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