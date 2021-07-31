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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangını incelemesi: Antalya ve Muğla'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangını incelemesi: Antalya ve Muğla'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarının yaşandığı Antalya'nın Manavgat ve Muğla'nın Marmaris ilçesinde incelemelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangını incelemesi: Antalya ve Muğla'ya gidecek

Türkiye'nin birçok yerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla sürerken bugün Kahramanmaraş'ta bir dizi programa katılması öngörülen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki programlarını iptal etti.

Erdoğan, Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Atatürk Havalimanı'na gelerek orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Antalya'ya hareket etti.

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MUĞLA'YA GEÇECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Manavgat Gençlik Merkezi'nde brifing ve incelemeden sonra Marmaris'e hareket etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gün içinde sosyal medya hesaplarından paylaştığı bilgiyle Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıklamıştı.

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Tayfun Altuntaş
Editör
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