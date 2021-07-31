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  3. Son dakika | Bakan Pakdemirli duyurdu: 95 orman yangınında 88'i kontrol altında, 10 yangın sürüyor

Son dakika | Bakan Pakdemirli duyurdu: 95 orman yangınında 88'i kontrol altında, 10 yangın sürüyor

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 28-31 Temmuz tarihleri arasında 30 ilde çıkan 98 orman yangınının 88’ini kontrol altına aldığını, 10 yangını kontrol alma çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.

Son dakika | Bakan Pakdemirli duyurdu: 95 orman yangınında 88'i kontrol altında, 10 yangın sürüyor

Türkiye'nin 30 farklı ilinde çıkan orman yangınları ile mücadeledeki son durumu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından açıkladı. 

Bakan Pakdemirli paylaşımında, "28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88’ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Bakan Pakdemirli duyurdu: 95 orman yangınında 88'i kontrol altında, 10 yangın sürüyor

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Tayfun Altuntaş
Editör
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