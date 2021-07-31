Son dakika | Bakan Pakdemirli duyurdu: 95 orman yangınında 88'i kontrol altında, 10 yangın sürüyor
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 28-31 Temmuz tarihleri arasında 30 ilde çıkan 98 orman yangınının 88’ini kontrol altına aldığını, 10 yangını kontrol alma çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.
Türkiye'nin 30 farklı ilinde çıkan orman yangınları ile mücadeledeki son durumu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından açıkladı.
Bakan Pakdemirli paylaşımında, "28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88’ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Son dakika | Bakan Pakdemirli son durumu açıkladı: 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı
Son dakika | Bakan Pakdemirli açıkladı! İşte kontrol altına alınan ve devam eden yangınlara ilişkin son durum...
Son dakika | Bakan Pakdemirli açıkladı: Bingöl Kiğı ile İzmir Ödemiş yangını kontrol altına alındı
Son dakika | AFAD orman yangınlarındaki son durumu il il açıkladı
Yangın söndürmek için gece gündüz uğraşan 3 personel toprakta uyudu | O görüntüler herkesi duygulandırdı
Bakan Pakdemirli orman yangınlarındaki son durumu açıkladı! 6 ilde 14 yangın devam ediyor
Bakan Pakdemirli güzel haberi verdi! Muğla Milas ve Bodrum'daki yangınlar kontrol altına alındı
Tedavi parası yangında küle döndü! Haluk Levent , Cemile Teyze için harekete geçti: "Haydi annemize gidelim"
Muğla Marmaris'teki orman yangını çıkaran çocukların ifadesi ortaya çıktı! "Sönmedi, biz de kaçtık"