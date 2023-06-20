Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret ile ilgili ilk açıklamasını yaptı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 bin 402 liraya yükselen asgari ücret sonrası ilk açıklamasını yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret ile ilgili ilk açıklamasını yaptı!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi konusunda anlaştı.

Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asgari ücret temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.

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