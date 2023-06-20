Bina yöneticisinin güldüren isyanı: “Yakamdan düşün, vallahi bıktırdınız”

Kayseri'de bir bina yöneticisinin bina sakinlerine isyanı yazıyı okuyanları güldürdü. Bina yöneticisi isyanını "Yakamdan düşün, vallahi bıktırdınız" diyerek, dile getirdi.
Kayseri'de bir bina yöneticisi, bina sakinlerine isyanını bina içerisindeki cama astığı kağıtla gösterdi. Kağıda yazdıklarıyla adeta içini döken bina yöneticisi, görevini bırakacağını ve artık binanın işleriyle uğraşmaktan sıkıldığını söyledi. Yönetici, güldüren isyanını kağıda döktüğü şu sözlerle ifade etti:
"Bina sakinlerinin dikkatine. Ekilen bahçeler dışında çiçekliklerin ekilmesine ben izin vermedim ve sorumlusu ben değilim. Açıkçası umrumda da değil. Kim ekiyorsa ona söyleyin beni öne sürmeyin. Herkes işine geldiği gibi davranıyor. Binanın işleri ile de ilgilenmiyorum. bana dert yanmayın, şikayet etmeyin. Ben bina yönetim şirketiyle görüştüm ve bu işi yapmayacağımı ilettim. Aranızda yönetici seçin. Yönetici olmak isteyen varsa gelsin evrakları teslim edeyim. Böylece yakamdan düşün arkadaş. Benim işim başımdan aşkın. O orayı ekmiş öbürü bilmem ne yapmış. Sizin dırdırınız sizin olsun. Vallahi bıktırdınız."
Abdüllatif Şener tek değilmiş! Mansur Yavaş'ta oy vermemiş!
Milyonlarca hacı adayı Kâbe’sine kavuştu! Hac ibadeti normale döndü!
CHP Pendik artık ona emanet! Pendik CHP ilçe başkanı Bayram Bekar oldu!
Yaz sezonunu açan Burcu Esmersoy İnstagramda cesur paylaşımlar yaptı
Mavi Vatan için geri sayım başladı! TCG Anadolu denizlere açılıyor!
Gebelik Zehirlenmesi (Preeklampsi) Nedir? Belirtileri Nelerdir?
Gebelik Zehirlenmesi (Preeklampsi) Nedir? Belirtileri Nelerdir?
MİT, PKK/YPG'nin sözde Tel Rıfat sorumlusunu etkisiz hale getirdi!
Almanya'ya turist olarak gidenlere müjde! İş bulup çalışanlar ülkede oturma izni alabilecek
İzmir'de 4 kişiyi öldüren katil yakalandı! Cinayet sebebini itiraf etti!
Ehliyet sınavlarına hile karıştırarak milyonlarca lira para kazanan organize örgüte operasyon düzenlendi
Asgari ücret ne kadar oldu?, ara zam belli oldu mu? Asgari ücret yüzde kaç arttı?
Kurban etinde “tenya” zehirlenmesine dikkat! Çam ve Sakura Şehir Hastanesi uyardı!