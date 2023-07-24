Denize girmek yasaklandı! Kuvvetli yağış uyarısı sonrası duyuruldu!

Artan Sıcaklıklar ve Hava Uyarısı

Meteoroloji uzmanları, Türkiye genelinde artan sıcaklıkların daha da yükseleceği konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle çarşamba gününe dikkat çeken uzmanlar, olumsuz hava koşullarının etkili olabileceğini belirtti.

Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı hava tahminleri doğrultusunda, bugün Kocaeli bölgesinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı.

Kandıra İlçesinde Denize Giriş Yasaklandı

Olumsuz hava koşulları ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisiyle Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tedbir alınarak, denize girmek yasaklandı. Kandıra Kaymakamlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, tüm plaj, sahil ve koylarda denize girmenin tehlikeli olduğu belirtildi. Sadece Kerpe ve Kovanağzı bölgelerinde denize girilmesine izin verildiği vurgulandı.

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Vatandaşlara Uyarı

Kandıra ilçesindeki vatandaşlara, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmemeleri önemle rica edildi. Gökgürültülü sağanak yağışlar ve şiddetli hava koşulları, denizde güvenlik riski oluşturabileceğinden tedbirli olmak büyük önem taşımaktadır.

Can Güvenliğinin Ön Planda Tutulması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve yerel yetkililer tarafından yapılan bu uyarılar, vatandaşların can güvenliğini ön planda tutmayı hedeflemektedir. Vatandaşların uyarılara riayet ederek ve denizde güvenlik tedbirlerini gözeterek hareket etmeleri, olası risklerin önüne geçmeye yardımcı olacaktır.

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