Kökünü kazıyana kadar yola devam! İstanbul’da 849 kilo uyuşturucu yakalandı!

İstanbul'da 9 farklı ilçede yapılan uyuşturucu operasyonunda 849 kilo 880 gram metamfetamin yakalandı.

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Kökünü kazıyana kadar yola devam! İstanbul’da 849 kilo uyuşturucu yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Haziran - 18 Temmuz tarihleri arasında Başakşehir, Şile, Tuzla, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Bahçelievler, Büyükçekmece ve Şişli ilçelerinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında 9 farklı operasyon düzenledi.

Operasyonların Sonucu

Operasyonlar neticesinde toplamda 849 kilogram 880 gram metamfetamin ele geçirildi. Aynı dönemde yapılan başarılı çalışmalar sonucu 14 şüpheli, yakalanan uyuşturucu madde ile birlikte adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kökünü kazıyana kadar yola devam! İstanbul’da 849 kilo uyuşturucu yakalandı!

Emniyet Müdürlüğü'nde Sergilendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ele geçirilen büyük miktardaki metamfetamini Vatan Yerleşkesi'nde sergiledi. Bu başarılı operasyonlarla, uyuşturucu ticareti yapan suç şebekelerine büyük bir darbe vurulmuş oldu.

İstanbul'da gerçekleştirilen 9 ayrı ilçede yapılan uyuşturucu operasyonuyla 849 kilogram 880 gram metamfetaminin ele geçirilmesi ve 14 kişinin tutuklanması, güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Uyuşturucuyla mücadeledeki bu başarılı operasyonlar, şehirdeki uyuşturucu ticaretine ve dağıtımına ciddi bir darbe vurarak halkın güvenliğine katkı sağlıyor. Toplumun daha güvenli bir geleceği için emniyet güçlerinin çalışmaları ve duyarlılığı önemini koruyor.

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