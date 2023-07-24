Evi kontrol ederken şok geçirdi! Bazanın altından kadın cesedi çıktı!

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kiracısının çıktığı evi temizlemek için giden ev sahibi bazanın altında yorgana sarılı kadın cesedi buldu.

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Evi kontrol ederken şok geçirdi! Bazanın altından kadın cesedi çıktı!

Olayın Yaşandığı Mahalle ve Zaman

Sultangazi ilçesinin Yayla Mahallesi Fetih Sokak'ta bulunan bir 2 katlı binanın giriş katında akşam saatlerinde üzücü bir olay yaşandı.

Ev Sahibi Temizlik İçin Eve Gitti

İddiaya göre, ev sahibi, kiracıların evden çıkmaları üzerine daireyi temizlemek ve kontrol etmek amacıyla eve gitti. Ancak, içeri girdiğinde şoke edici bir manzara ile karşılaştı. Bazanın altında yorgana sarılı bir kadın cesedi buldu.

Evi kontrol ederken şok geçirdi! Bazanın altından kadın cesedi çıktı!

Şaşkınlık ve İhbar

Ev sahibi, gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık ve dehşet yaşadı. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber vererek durumu bildirdi.

Cesedin Süresi: İki Hafta

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, kadının cesedinin evde yaklaşık iki hafta boyunca bulunduğu tespit edildi. Bu durum, olayın daha da üzücü bir hal almasına neden oldu.

Evi kontrol ederken şok geçirdi! Bazanın altından kadın cesedi çıktı!

Ceset Adli Tıp Kurumuna Sevk Edildi

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kadının cesedi adli tıp kurumuna sevk edildi. Burada yapılacak incelemeler ve otopsi ile kadının kimliği ve ölüm nedeni hakkında daha fazla bilgi elde edilecek.

Kiracının Kocası ve Oğlu 10 Gün Önce Ayrılmış

Polis ekipleri, olayın arka planını aydınlatmak için titizlikle çalışıyor. Yapılan ilk araştırmalarda, cesedin bulunduğu evin kiracısının kocası ve oğlunun yaklaşık 10 gün önce evden ayrıldığı öğrenildi. Bu durum da olayın gizemini artıran önemli detaylar arasında yer alıyor.

Toplumda Endişe ve Tedirginlik Yarattı

Sultangazi'de meydana gelen bu üzücü olay, mahalle sakinleri ve çevredeki insanlar arasında büyük bir endişe ve tedirginlik yaratmış durumda. Olayın araştırılması ve aydınlatılması adına polis ve yetkililerin çalışmaları hızla devam ediyor.

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