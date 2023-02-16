Dennis Gyamfi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Gyamfi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dennis Gyamfi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dennis Gyamfi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dennis Gyamfi 30 Aralık 2001 tarihinde Leiderdorp şehrinde doğmuştur. Hollanda,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dennis Gyamfi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dennis Gyamfi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Den Bosch futbol takımında oynamaktadır. FC Den Bosch takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dennis Gyamfi'nin FC Den Bosch ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dennis Gyamfi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dennisgyamfi_/

Dennis Gyamfi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dennis Gyamfi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dennis Gyamfi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dennis Gyamfi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Leicester U18

1 Temmuz 2020 yılında Leicester U21

20 Ocak 2021 yılında Din. Zagreb II

17 Ağu 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında FC Den Bosch

Dennis Gyamfi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dennis Gyamfi şuan FC Den Bosch takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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