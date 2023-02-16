Victor Van Den Bogert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Van Den Bogert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Van Den Bogert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Van Den Bogert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Van Den Bogert 12 Ağu 1999 tarihinde Utrecht şehrinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Van Den Bogert Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Juzzt Football yapmaktadır. Victor Van Den Bogert, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Den Bosch futbol takımında oynamaktadır. FC Den Bosch takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Victor Van Den Bogert'nin FC Den Bosch ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Victor Van Den Bogert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Van Den Bogert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Van Den Bogert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Van Den Bogert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Willem II/RKC Y.

1 Temmuz 2015 yılında Willem II U17

1 Temmuz 2016 yılında Willem II U19

1 Temmuz 2017 yılında Willem II

31 Ocak 2020 yılında De Graafschap

30 Haziran 2020 yılında Willem II

1 Temmuz 2021 yılında FC Den Bosch

Victor Van Den Bogert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Van Den Bogert şuan FC Den Bosch takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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