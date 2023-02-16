Faris Hammouti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faris Hammouti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faris Hammouti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faris Hammouti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faris Hammouti 12 Ocak 1997 tarihinde Utrecht şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fas,Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faris Hammouti Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Iconics Management yapmaktadır. Faris Hammouti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Den Bosch futbol takımında oynamaktadır. FC Den Bosch takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Faris Hammouti'nin FC Den Bosch ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Faris Hammouti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faris Hammouti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faris Hammouti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faris Hammouti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Feyenoord U17

1 Temmuz 2014 yılında Feyenoord U18

1 Temmuz 2015 yılında Feyenoord U19

1 Temmuz 2016 yılında Feyenoord U21

31 Ocak 2017 yılında Almere City

30 Haziran 2018 yılında Feyenoord U21

1 Temmuz 2018 yılında Almere City

30 Ağu 2022 yılında FC Den Bosch

Faris Hammouti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faris Hammouti şuan FC Den Bosch takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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