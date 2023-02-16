Gedion Zelalem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gedion Zelalem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gedion Zelalem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gedion Zelalem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gedion Zelalem 26 Ocak 1997 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gedion Zelalem Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Gedion Zelalem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Den Bosch futbol takımında oynamaktadır. FC Den Bosch takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gedion Zelalem'nin FC Den Bosch ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gedion Zelalem Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gedi34/?hl=it

Gedion Zelalem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gedion Zelalem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gedion Zelalem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gedion Zelalem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Hertha BSC Alt.

1 Temmuz 2006 yılında Walter John. HS

26 Ocak 2013 yılında Arsenal U18

1 Temmuz 2014 yılında Arsenal U21

24 Ağu 2015 yılında Glasgow Rangers

31 Mayıs 2016 yılında Arsenal U21

31 Ocak 2017 yılında VVV-Venlo

30 Haziran 2017 yılında Arsenal U23

11 Mart 2019 yılında Kansas City

21 Mart 2019 yılında Swope Park

30 Kasım 2019 yılında Kansas City

11 Ocak 2020 yılında New York City

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

8 Mart 2021 yılında New York City

31 Ocak 2023 yılında FC Den Bosch

Gedion Zelalem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gedion Zelalem şuan FC Den Bosch takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

BFC Germania 1888 (2002-2003), Tennis Borussia Berlin (2003-2004), Hertha BSC (2004-2006), MSC United (2006-2008), Bethesda SC (2009-2011), Olney Rangers (2011-2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.