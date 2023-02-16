Gedion Zelalem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gedion Zelalem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gedion Zelalem kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gedion Zelalem ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Gedion Zelalem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gedion Zelalem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gedion Zelalem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gedion Zelalem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gedion Zelalem 26 Ocak 1997 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gedion Zelalem Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Gedion Zelalem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Den Bosch futbol takımında oynamaktadır. FC Den Bosch takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gedion Zelalem'nin FC Den Bosch ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gedion Zelalem Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gedi34/?hl=it

Gedion Zelalemboyu ve yaşı kaç

Gedion Zelalem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gedion Zelalem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Gedion Zelalem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gedion Zelalem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Hertha BSC Alt.

1 Temmuz 2006 yılında Walter John. HS

26 Ocak 2013 yılında Arsenal U18

1 Temmuz 2014 yılında Arsenal U21

24 Ağu 2015 yılında Glasgow Rangers

31 Mayıs 2016 yılında Arsenal U21

31 Ocak 2017 yılında VVV-Venlo

30 Haziran 2017 yılında Arsenal U23

11 Mart 2019 yılında Kansas City

21 Mart 2019 yılında Swope Park

30 Kasım 2019 yılında Kansas City

11 Ocak 2020 yılında New York City

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

8 Mart 2021 yılında New York City

31 Ocak 2023 yılında FC Den Bosch

Gedion Zelalem kimdir

Gedion Zelalem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gedion Zelalem şuan FC Den Bosch takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

BFC Germania 1888 (2002-2003), Tennis Borussia Berlin (2003-2004), Hertha BSC (2004-2006), MSC United (2006-2008), Bethesda SC (2009-2011), Olney Rangers (2011-2013)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gedion Zelalem nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Ramiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ramiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gokhan Cingirt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokhan Cingirt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gokhan Cingirt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokhan Cingirt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Karot testi nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar? Karot testi zararlı mı?
Karot testi nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar? Karot testi zararlı mı?
Cauly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cauly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cauly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cauly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları