Tomas Kalinauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Kalinauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Kalinauskas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Kalinauskas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Kalinauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Kalinauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Kalinauskas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Kalinauskas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Kalinauskas 27 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Kalinauskas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Kalinauskas, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Den Bosch futbol takımında oynamaktadır. FC Den Bosch takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Kalinauskas'nin FC Den Bosch ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomas Kalinauskasboyu ve yaşı kaç

Tomas Kalinauskas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Kalinauskas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Tomas Kalinauskas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Kalinauskas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Aralık 2019 yılında FC Windsor

1 Ekim 2020 yılında Hayes & Yeading

26 Ekim 2020 yılında Farnborough

21 Temmuz 2021 yılında Barnsley U21

14 Ocak 2022 yılında AFC Wimbledon

31 Mayıs 2022 yılında Barnsley U21

6 Eylül 2022 yılında Havant & Water.

13 Aralık 2022 yılında Barnsley U21

17 Ocak 2023 yılında FC Den Bosch

Tomas Kalinauskas kimdir

Tomas Kalinauskas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Kalinauskas şuan FC Den Bosch takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Conquest Academy

Tomas Kalinauskas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Litvanya takımında 19 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Litvanya U19 takımında 21 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Tomas Kalinauskas nereli

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