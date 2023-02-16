İbane Bowat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbane Bowat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbane Bowat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbane Bowat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbane Bowat 15 Eylül 2002 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İskoçya,İngiltere uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbane Bowat Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Every Aspect yapmaktadır. İbane Bowat, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Den Bosch futbol takımında oynamaktadır. FC Den Bosch takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İbane Bowat'nin FC Den Bosch ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İbane Bowat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbane Bowat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İbane Bowat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbane Bowat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Fulham Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Fulham U18

1 Temmuz 2021 yılında Fulham U21

18 Ocak 2023 yılında FC Den Bosch

30 Haziran 2023 yılında Fulham U21

İbane Bowat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbane Bowat şuan FC Den Bosch takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Chelsea FC, Fulham FC

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.