Efrain Morales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efrain Morales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Efrain Morales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Efrain Morales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Efrain Morales 4 Mart 2004 tarihinde Decatur, Georgia şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Bolivya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Efraín Andrés Morales Badillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Efrain Morales Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Efrain Morales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United FC futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Efrain Morales'nin Atlanta United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Efrain Morales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Efrain Morales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Efrain Morales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Efrain Morales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Atlanta

16 Nisan 2021 yılında ATL UTD 2

30 Kasım 2021 yılında Atlanta

25 Şubat 2022 yılında ATL UTD 2

30 Kasım 2022 yılında Atlanta

Efrain Morales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Efrain Morales şuan Atlanta United FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Efrain Morales Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bolivya U20 takımında 6 numaralı formasıyla 13 Aralık 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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