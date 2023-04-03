Marko Brkljaca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Brkljaca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Brkljaca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Brkljaca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Brkljaca 15 Temmuz 2004 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marko Brkljača şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Brkljaca Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GreenField yapmaktadır. Marko Brkljaca, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb U19 takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Brkljaca'nin GNK Dinamo Zagreb U19 ile sözleşmesi 15 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Marko Brkljaca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Brkljaca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marko Brkljaca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Brkljaca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ekim 2014 yılında Hajduk Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2020 yılında Hajduk U19

6 Temmuz 2022 yılında Din. Zagreb U19

Marko Brkljaca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Brkljaca şuan GNK Dinamo Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Marko Brkljaca Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.