Marko Brkljaca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Brkljaca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Brkljaca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marko Brkljaca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marko Brkljaca 15 Temmuz 2004 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marko Brkljača şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marko Brkljaca Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GreenField yapmaktadır. Marko Brkljaca, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
GNK Dinamo Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb U19 takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Brkljaca'nin GNK Dinamo Zagreb U19 ile sözleşmesi 15 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.
Marko Brkljaca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marko Brkljaca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.
Marko Brkljaca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Marko Brkljaca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
13 Ekim 2014 yılında Hajduk Alt.
1 Temmuz 2019 yılında Hajduk U17
1 Temmuz 2020 yılında Hajduk U19
6 Temmuz 2022 yılında Din. Zagreb U19
Marko Brkljaca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marko Brkljaca şuan GNK Dinamo Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Marko Brkljaca Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Hırvatistan U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.
Hırvatistan U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.
GNK Dinamo Zagreb U19 Futbol Kulübünde Oynayan Diğer Oyuncular
Aşağıdaki tabloda yer alan futbolcuların isimlerinin üzerine tıklayarak o futbolcu ile ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.
GNK Dinamo Zagreb U19 takımının kadro genişliği 29 olarak gözükmektedir.
|Forma No
|Oyuncu
Adı
|Piyasa
Değeri
|-
| Filip Crnolatec
Kaleci
|50 Bin €
|-
| Bernard Zrilic
Kaleci
|10 Bin €
|-
| Ivo Radosevic
Kaleci
|-
| Dorian Klarin
Kaleci
|-
| David Tabak
Defans
|-
| Niko Cindric
Defans
|-
| Moreno Zivkovic
Stoper
|50 Bin €
|-
| Patrik Majdandzic
Sol Bek
|-
| Matija Ruskovacki
Sol Bek
|-
| Ivan Cvetko
Sol Bek
|-
| Lovro Gubijan
Sağ Bek
|-
| Borna Graonic
Orta saha
|-
| Matteo Tonon
Önlibero
|-
| Vito Caic
Önlibero
|-
| Dominik Ban
Önlibero
|-
| Luka Lukanic
Merkez orta saha
|50 Bin €
|-
| Marko Brkljaca
On Numara
|400 Bin €
|-
| Dino Kegalj
On Numara
|-
| Luka Vrbancic
On Numara
|-
| Luka Dudukovic
Forvet
|-
| Roko Peros
Forvet
|-
| Matej Sakota
Sol Kanat
|-
| Lenny Ilecic
Sol Kanat
|-
| Viktor Kanizaj
Sağ Kanat
|50 Bin €
|-
| Fran Topic
Sağ Kanat
|10 Bin €
|-
| Vilim Gec
Sağ Kanat
|-
| Zlatan Koscevic
Santrafor
|-
| Carlo Matekovic
Santrafor
|-
| Luka Vracar
Santrafor
Takımın Transfer Bilançosu:
Güncel transfer bilançosu +-0 şeklindedir.
GNK Dinamo Zagreb U19 Futbolcu Yaş Ortalaması Kaç?
GNK Dinamo Zagreb U19 futbol kulübündeki futbolcuların yaş ortalaması 18.0'dir.
GNK Dinamo Zagreb U19 Yabancı Oyuncu Sayısı Kaç?
GNK Dinamo Zagreb U19 takımındaki yabancı oyuncu sayısı yüzde 6.9 oran ile toplam 2 şeklindedir.
GNK Dinamo Zagreb U19 Milli Takıma Giden Oyuncu Sayısı Kaç?
Yabancı futbolcular dahil takımdaki milli futbolcu sayısı 0 kişi olarak gözükmektedir.
igraliste br. 3 u Maksimiru kaç kişilik?
Resmi stadı igraliste br. 3 u Maksimiru olan GNK Dinamo Zagreb U19 kulübünün stadyumu 0 kişilik kapasiteye sahiptir.