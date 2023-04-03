Luka Lukanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Lukanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Lukanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Lukanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Lukanic 3 Mayıs 2004 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Lukanić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Lukanic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BGM Sport yapmaktadır. Luka Lukanic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Lukanic'nin GNK Dinamo Zagreb U19 ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Luka Lukanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Lukanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luka Lukanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Lukanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2011 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2021 yılında Din. Zagreb U19

Luka Lukanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Lukanic şuan GNK Dinamo Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

GNK Dinamo Zagreb

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.