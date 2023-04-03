Luka Lukanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Lukanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Lukanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luka Lukanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luka Lukanic 3 Mayıs 2004 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Lukanić şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luka Lukanic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BGM Sport yapmaktadır. Luka Lukanic, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
GNK Dinamo Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Lukanic'nin GNK Dinamo Zagreb U19 ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Luka Lukanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luka Lukanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.
Luka Lukanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Luka Lukanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
2 Eylül 2011 yılında Din. Zagreb Jgd
1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb U17
1 Temmuz 2021 yılında Din. Zagreb U19
Luka Lukanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luka Lukanic şuan GNK Dinamo Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?GNK Dinamo Zagreb
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.
GNK Dinamo Zagreb U19 Futbol Kulübünde Oynayan Diğer Oyuncular
Aşağıdaki tabloda yer alan futbolcuların isimlerinin üzerine tıklayarak o futbolcu ile ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.
GNK Dinamo Zagreb U19 takımının kadro genişliği 29 olarak gözükmektedir.
|Forma No
|Oyuncu
Adı
|Piyasa
Değeri
|-
| Filip Crnolatec
Kaleci
|50 Bin €
|-
| Bernard Zrilic
Kaleci
|10 Bin €
|-
| Ivo Radosevic
Kaleci
|-
| Dorian Klarin
Kaleci
|-
| David Tabak
Defans
|-
| Niko Cindric
Defans
|-
| Moreno Zivkovic
Stoper
|50 Bin €
|-
| Patrik Majdandzic
Sol Bek
|-
| Matija Ruskovacki
Sol Bek
|-
| Ivan Cvetko
Sol Bek
|-
| Lovro Gubijan
Sağ Bek
|-
| Borna Graonic
Orta saha
|-
| Matteo Tonon
Önlibero
|-
| Vito Caic
Önlibero
|-
| Dominik Ban
Önlibero
|-
| Luka Lukanic
Merkez orta saha
|50 Bin €
|-
| Marko Brkljaca
On Numara
|400 Bin €
|-
| Dino Kegalj
On Numara
|-
| Luka Vrbancic
On Numara
|-
| Luka Dudukovic
Forvet
|-
| Roko Peros
Forvet
|-
| Matej Sakota
Sol Kanat
|-
| Lenny Ilecic
Sol Kanat
|-
| Viktor Kanizaj
Sağ Kanat
|50 Bin €
|-
| Fran Topic
Sağ Kanat
|10 Bin €
|-
| Vilim Gec
Sağ Kanat
|-
| Zlatan Koscevic
Santrafor
|-
| Carlo Matekovic
Santrafor
|-
| Luka Vracar
Santrafor
Takımın Transfer Bilançosu:
Güncel transfer bilançosu +-0 şeklindedir.
GNK Dinamo Zagreb U19 Futbolcu Yaş Ortalaması Kaç?
GNK Dinamo Zagreb U19 futbol kulübündeki futbolcuların yaş ortalaması 18.0'dir.
GNK Dinamo Zagreb U19 Yabancı Oyuncu Sayısı Kaç?
GNK Dinamo Zagreb U19 takımındaki yabancı oyuncu sayısı yüzde 6.9 oran ile toplam 2 şeklindedir.
GNK Dinamo Zagreb U19 Milli Takıma Giden Oyuncu Sayısı Kaç?
Yabancı futbolcular dahil takımdaki milli futbolcu sayısı 0 kişi olarak gözükmektedir.
igraliste br. 3 u Maksimiru kaç kişilik?
Resmi stadı igraliste br. 3 u Maksimiru olan GNK Dinamo Zagreb U19 kulübünün stadyumu 0 kişilik kapasiteye sahiptir.