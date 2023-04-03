Moreno Zivkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moreno Zivkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moreno Zivkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Moreno Zivkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Moreno Zivkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moreno Zivkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moreno Zivkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moreno Zivkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moreno Zivkovic 22 Mayıs 2004 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur.  Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Moreno Živković şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moreno Zivkovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BGM Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Moreno Zivkovic'nin GNK Dinamo Zagreb U19 ile sözleşmesi 18 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Moreno Zivkovicboyu ve yaşı kaç

Moreno Zivkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moreno Zivkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Moreno Zivkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moreno Zivkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2021 yılında Din. Zagreb U19

Moreno Zivkovic kimdir

Moreno Zivkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moreno Zivkovic şuan GNK Dinamo Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

GNK Dinamo Zagreb (2011 - ...)

Moreno Zivkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Moreno Zivkovic nereli

GNK Dinamo Zagreb U19 Futbol Kulübünde Oynayan Diğer Oyuncular

Aşağıdaki tabloda yer alan futbolcuların isimlerinin üzerine tıklayarak o futbolcu ile ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

GNK Dinamo Zagreb U19 takımının kadro genişliği 29 olarak gözükmektedir.

Forma NoOyuncu
Adı		Piyasa
Değeri
-967751-1664044468.jpeg Filip Crnolatec
Kaleci		50 Bin €
-default.jpg Bernard Zrilic
Kaleci		10 Bin €
-default.jpg Ivo Radosevic
Kaleci
-default.jpg Dorian Klarin
Kaleci
-default.jpg David Tabak
Defans
-default.jpg Niko Cindric
Defans
-default.jpg Moreno Zivkovic
Stoper		50 Bin €
-default.jpg Patrik Majdandzic
Sol Bek
-default.jpg Matija Ruskovacki
Sol Bek
-default.jpg Ivan Cvetko
Sol Bek
-997206-1664803657.jpg Lovro Gubijan
Sağ Bek
-default.jpg Borna Graonic
Orta saha
-default.jpg Matteo Tonon
Önlibero
-default.jpg Vito Caic
Önlibero
-1025622-1667934706.jpg Dominik Ban
Önlibero
-default.jpg Luka Lukanic
Merkez orta saha		50 Bin €
-717883-1631128333.jpg Marko Brkljaca
On Numara		400 Bin €
-946958-1635618457.PNG Dino Kegalj
On Numara
-default.jpg Luka Vrbancic
On Numara
-default.jpg Luka Dudukovic
Forvet
-default.jpg Roko Peros
Forvet
-651773-1647376048.png Matej Sakota
Sol Kanat
-default.jpg Lenny Ilecic
Sol Kanat
-default.jpg Viktor Kanizaj
Sağ Kanat		50 Bin €
-default.jpg Fran Topic
Sağ Kanat		10 Bin €
-982361-1673606989.jpeg Vilim Gec
Sağ Kanat
-default.jpg Zlatan Koscevic
Santrafor
-default.jpg Carlo Matekovic
Santrafor
-default.jpg Luka Vracar
Santrafor

Takımın Transfer Bilançosu:

Güncel transfer bilançosu +-0 şeklindedir.

GNK Dinamo Zagreb U19 Futbolcu Yaş Ortalaması Kaç?

GNK Dinamo Zagreb U19 futbol kulübündeki futbolcuların yaş ortalaması 18.0'dir.

GNK Dinamo Zagreb U19 Yabancı Oyuncu Sayısı Kaç?

GNK Dinamo Zagreb U19 takımındaki yabancı oyuncu sayısı yüzde 6.9 oran ile toplam 2 şeklindedir.

GNK Dinamo Zagreb U19 Milli Takıma Giden Oyuncu Sayısı Kaç?

Yabancı futbolcular dahil takımdaki milli futbolcu sayısı 0 kişi olarak gözükmektedir.

igraliste br. 3 u Maksimiru kaç kişilik?

Resmi stadı igraliste br. 3 u Maksimiru olan GNK Dinamo Zagreb U19 kulübünün stadyumu 0 kişilik kapasiteye sahiptir.

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