Moreno Zivkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moreno Zivkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moreno Zivkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moreno Zivkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moreno Zivkovic 22 Mayıs 2004 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Moreno Živković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moreno Zivkovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BGM Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Moreno Zivkovic'nin GNK Dinamo Zagreb U19 ile sözleşmesi 18 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Moreno Zivkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moreno Zivkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moreno Zivkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moreno Zivkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2021 yılında Din. Zagreb U19

Moreno Zivkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moreno Zivkovic şuan GNK Dinamo Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Moreno Zivkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

GNK Dinamo Zagreb (2011 - ...)

Hırvatistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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