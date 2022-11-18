"Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir" ifadelerini kullandığı için tutuklanmıştı! Ekmek Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında yeni

Geçtiğimiz hafta Habertürk TV'de katıldığı bir televizyon programında konuşma yağan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, ekmek konusu hakkında konuşurken skandala imza atmıştı. Tepki çeken sözleri sonrası "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçundan tutuklanan Kolivar hakkında savcılığa yeni bir itiraz sunuldu.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Cihan Kolivar'ın avukatı Bilge Çiftçi, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine itiraz etti. Hakimliğin itirazı reddetmesinin ardından dosyanın gönderildiği İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi, Kolivar'ın tahliyesine hükmetti.

Haberin Devamı

CİHAN KOLİVAR NE DEMİŞTİ?

Cihan Kolivar, Habertürk TV'de Afşin Yurdakul'un sunduğu HT360 programında şu ifadeleri kullandı:

"Ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum. Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başına yöneticiler duruyor."

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'dan skandal ifade: "Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başına yöneticiler duruyor"

Son dakika | Canlı yayında skandal ifadeler kullanmıştı! Cihan Kolivar hakkında flaş gelişme

Haberin Devamı

Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?

Türk Milletini alenen aşağılama suçundan gözaltına alınmıştı! Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında flaş gelişme!

Kılıçdaroğlu, "Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir" diyen Cihan Kolivar'a destek çıktı