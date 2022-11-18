"Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir" ifadelerini kullandığı için tutuklanmıştı! Ekmek Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında yeni

Geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında ekmek üzerinden nefret dolu sözler söyleyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında yeni bir karar verildi.

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"Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir" ifadelerini kullandığı için tutuklanmıştı! Ekmek Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında yeni

Geçtiğimiz hafta Habertürk TV'de katıldığı bir televizyon programında konuşma yağan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, ekmek konusu hakkında konuşurken skandala imza atmıştı. Tepki çeken sözleri sonrası "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçundan tutuklanan Kolivar hakkında savcılığa yeni bir itiraz sunuldu.

"Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir" ifadelerini kullandığı için tutuklanmıştı! Ekmek Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında yeni

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Cihan Kolivar'ın avukatı Bilge Çiftçi, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine itiraz etti. Hakimliğin itirazı reddetmesinin ardından dosyanın gönderildiği İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi, Kolivar'ın tahliyesine hükmetti.

"Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir" ifadelerini kullandığı için tutuklanmıştı! Ekmek Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında yeni

CİHAN KOLİVAR NE DEMİŞTİ?

Cihan Kolivar, Habertürk TV'de Afşin Yurdakul'un sunduğu HT360 programında şu ifadeleri kullandı:

"Ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum. Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başına yöneticiler duruyor."

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