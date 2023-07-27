Elektrik tellerine çarpan kuş anız yangını çıkardı

Yalova'da elektrik tellerine güvercinin çarpması sonucu anız yangını meydana geldi.

YANGINDA BİR DÖNÜMLÜK ALAN KÜL OLDU

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bir tarladan geçen elektrik direğinin tellerine çarpan güvercin yangına sebep oldu. Tarla kısa süre içinde alevlere teslim oldu. Yangına Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangında yaklaşık bir dönümlük alan kül oldu.

Öte yandan, yangın sonrası araştırma yapan itfaiye ekipleri, bölgeden geçen elektrik tellerine kuşun çarpması sonucu kıvılcımların çıktığını ve bunun da anız yangınına neden olduğunu belirledi.

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