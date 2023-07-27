Sahte içki nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sanık hakim karşısında!

Bursa'da, sahte içkiden 6 kişinin ölümünden sorumlu tutulan sanık Kemal Cihat hakim karşısına çıktı. Duruşmada konuşan Cihat, "Ben sahte içki yapmadım. O içkiden ben de kullandım, mağdurum" dedi.

METİL ALKOLU İZMİR'DEN BURSA'YA GÖNDERDİĞİ BELİRTİLDİ

Olay, geçtiğimiz yıl Kasım ayında yaşandı. Merkez Yıldırım ilçesinde zehirlenme belirtisiyle hastaneye kaldırılan Şakir Çelik'in (56) sahte içkiden zehirlendiği öğrenildi. Ardından Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İşcen, Kamil Cihat İ. (51), Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., yabancı uyruklu Basem M., Celal T., Erhan S., Mahmut Akça ve M.A. da aynı şikayetle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Hastanede tedavi altına alınan Şakir Çelik, Erol Oktay, Fuat İşcen, Necip Cece, Mahmut Akça ve Erhan Sepek doktorların yapılan tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince başlatılan soruşturma çerçevesinde metil alkolü Bursa'ya İzmir'den gönderdiği belirlenen Oktay Yüce (44), Bursa'da sahte içkiyi sattığı belirlenen Raif Aytaç Uzcan (46) ve taburcu olduktan sonra gözaltına alınan ölenlerden Fuat İşcen ile ağabeyi Kemal Cihat İşcen (52), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SANIK KENDİSİNİN DE MAĞDUR OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 6 aylık soruşturmanın tamamlanmasının ardından 9 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu sanıklar Kemal Cihat İşcen, Oktay Yüce ve Raif Aytaç Uzcan hakkında "kasten öldürme" suçundan, her sanık için 6'şar kez olmak üzere toplam 18 müebbet hapis cezası talep edildi.

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Davanın ikinci duruşmasına çıkan tutuklu tek sanık Kemal Cihat İşcen'in katıldığı mahkemede, maktullerin yakınları ve avukatları da bulundu. Hakim karşısına çıkan İşcen, kendisinin de mağdur olduğunu ifade ederek, "Hakim Bey, ben sahte içki yapmadım. Masumum. Dahası mağdurum. Çünkü o içkiden ben de kullandım. Bu nedenle görme yetimi yüzde 60 oranında kaybettim. Tedavim devam ediyor. Mağdurum. Cezaevinde çok zor günler yaşıyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Duruşmada, avukatlar ile tanıklara da söz hakkı veren mahkeme heyeti, Kemal Cihat İşcen'in tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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