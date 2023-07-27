Boyun tutulmasına dikkat! Yaz günlerinde ve mevsim geçişlerinde daha çok yaşanıyor

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Berrin Akpınar boyun tutulmasından konusunda uyarılarda bulundu.

YAYINLAMA
Google News
Boyun tutulmasına dikkat! Yaz günlerinde ve mevsim geçişlerinde daha çok yaşanıyor

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Berrin Akpınar boyun tutulmasından konusunda uyarılarda bulundu. Doktor Akpınar, "Boyun tutulması her yaş grubunda görülebilen, genellikle sabahları karşılaşılan, belirgin bir şekilde başı oynatamama, boynu özellikle tek yöne çevirememe, boyun kaslarında ağrı gibi rahatsızlıkla ortaya çıkan, yaşam kalitesini önemli derecede etkileyen bir durumdur" dedi.

Boynu destekleyen kasların aşırı gerilmesi sonucu genellikle ortaya çıkan boyun tutulması hakkında konuşan Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Berrin Akpınar, özellikle mevsim geçişlerinde cereyanda kalmanın bu rahatsızlığa neden olabileceği konusunda uyardı. Doktor Berrin Akpınar, "Genellikle boynu destekleyen kasların aşırı gerilmesi ile oluşur. Ağır bir cisim kaldırmak, aşırı spor, iş aktivitesi, yanlış masa başı çalışması, yanlış pozisyonda uyuma, yüksek yastık, kötü seyahat koşulları, başı sürekli sabit tutmak, koltuk gibi sert ve düzensiz yerde uyumak, başı aniden sert bir şekilde bir tarafa çevirmek gibi birçok sebepleri vardır. Ancak özellikle mevsim geçişlerinde ve yaz günlerinde cereyanda kalmak ve yaygın olarak kullanılan klimalar boyun tutulmasını kolaylaştıran faktörlerin başında gelir. Bu sebeple klimanın sebep olabileceği bu rahatsızlığı önleyebilmek için bulunduğunuz ortamın havası birden değil yavaş yavaş soğutulmalı ve özellikle terledikten sonra klimalı veya esintili ortamlarda bulunmaktan kaçınılmalı, mümkünse pamuklu bir fular ile boyun korunmalıdır" dedi.

"BOYUN TUTULMALARINI HAFİFE ALMAYIN"

Boyun tutulmamalarının hafife alınmaması gerektiğinin altını çizen Uzman Doktor Berrin Akpınar, "Boyun tutulması meydana geldiğinde boynu zorlayacak hareketlerden kesinlikle kaçınmak gerekir. Ağrılı bölgeyi sıcak tutmak, sıcak su torbası veya ütü ile ısıtılmış havlu tatbik etmek bir miktar rahatlatacaktır. Zorlamadan hafif masaj yapmak da faydalı olabilir ancak sert hareketlerden kaçınmak gerekir. Bunlar şikayeti hafifletmiyorsa ilaç almadan önce mutlaka bir doktora danışmak gereklidir. Fizik tedavi uzmanları boyun tutulmaları ile ilgilenmektedir. Gerekli muayene yapıldıktan sonra ilaç, egzersiz, boyun bölgesine enjeksiyon, masaj bantlama, fizik tedavi veya diğer tedavi edici yöntemlere karar verilerek boyun tutulması tedavi edilebilir. Ancak basit nedenler dışında altta yatan boyun kireçlenmesi, boyun fıtığı, omurga kanalında daralma, romatizmal hastalıklar, omur kayması gibi problemler varsa tedavi biraz daha zor olabilir ve zaman alabilir. Bu sebeple üç günden uzun süren boyun tutulmalarını hafife almamak ve mutlaka bir uzmana başvurmak gereklidir" dedi.

Boyun tutulmasına dikkat! Yaz günlerinde ve mevsim geçişlerinde daha çok yaşanıyor

"BOYUN TUTULMALARINDAN 10 ETKİLİ YÖNTEM İLE KORUNUN"

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Berrin Akpınar boyun tutulmalarından korunmak için 10 basit ve etkili yöntemi şu sözlerle aktardı:

"Yaz günlerinde ve mevsim geçişlerinde terledikten sonra klimalı veya esintili ortamlarda bulunmaktan kaçının, mümkünse pamuklu bir fular ile boynunuzu koruyun. Fazla ağır cisimleri kaldırmayın, çekmeyin ve itmeyin. Boynunuzu sürekli öne eğik veya aynı pozisyonda tutmayın. Bilgisayar veya tezgah başında uzun süre kalmayın, en az 50 dakikada bir ara verin. Telefonla konuşurken telefonu boynunuzla omzunuz arasına sıkıştırmayın. Otururken sırtınızı düz tutun ve yaslanın. Yatak dışında sert veya düzensiz yerlerde uyuyakalmayın. Aşırı yüksek veya sert yastıkla yatmayın, mümkünse ortopedik yastık kullanın. Çalışma şart ve koşullarınızı iyi düzenleyin. Stresten uzak bir yaşam sürün ve boyun kaslarınızı güçlendirici egzersizler yapın."

Derede kaybolan kadının cesedi, denizde bulundu!Derede kaybolan kadının cesedi, denizde bulundu!

Türkiye sıcaklıktan kavrulurken o ilçe buz kesti!Türkiye sıcaklıktan kavrulurken o ilçe buz kesti!

Kütahya’da su sıkıntısı yaşanmaması için köylere 14 su tankeri dağıtıldıKütahya’da su sıkıntısı yaşanmaması için köylere 14 su tankeri dağıtıldı

Kafa kafaya çarpıştılar! Otomobil ile işçi servisi kazasında 8 kişi yaralandıKafa kafaya çarpıştılar! Otomobil ile işçi servisi kazasında 8 kişi yaralandı

Doğu’da en yakıcı sıcaklık, Kemaliye’de ölçüldüDoğu’da en yakıcı sıcaklık, Kemaliye’de ölçüldü

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Tır ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandıKuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Tır ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yıl sonu enflasyon tahminini açıkladıMerkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Zabıta ekipleri pizzacıları denetlediZabıta ekipleri pizzacıları denetledi

Ankara son yerel seçim anketi! AK Parti bakın kaçıncı sırada! Ankara'da son durumAnkara son yerel seçim anketi! AK Parti bakın kaçıncı sırada! Ankara'da son durum

Son dakika Zam Haberleri: Akaryakıt fiyatları zamma doymadı! Bu gece dev bir zam daha geliyor!Son dakika Zam Haberleri: Akaryakıt fiyatları zamma doymadı! Bu gece dev bir zam daha geliyor!

27 Temmuz Perşembe Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?27 Temmuz Perşembe Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Ülke Geneli 27 Temmuz Perşembe hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı!Ülke Geneli 27 Temmuz Perşembe hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı!

Kaza Namazı Nasıl Kılınır? Ne Zaman Kılınmaz? Kaza Namazı HesaplamaKaza Namazı Nasıl Kılınır? Ne Zaman Kılınmaz? Kaza Namazı Hesaplama

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beyin Kanaması Neden Olur? Belirtileri Nelerdir?
Beyin Kanaması Neden Olur? Belirtileri Nelerdir?
Apandisit Neden Olur, Belirtileri Neler? Apandisit Patlarsa Ne Olur?
Apandisit Neden Olur, Belirtileri Neler? Apandisit Patlarsa Ne Olur?
Kulak Çınlaması Neden Olur? Kulak Çınlaması Nasıl Geçer?
Kulak Çınlaması Neden Olur? Kulak Çınlaması Nasıl Geçer?
Sıcakla gelen tehlikeye dikkat! Fark edildiğinde çok geç olabilir!
Sıcakla gelen tehlikeye dikkat! Fark edildiğinde çok geç olabilir!
Son Haberler
İstanbul'da termometreler 43 dereceleri gördü! Meteoroloji İstanbul'un en sıcak ilçesini açıkladı
İstanbul'da termometreler 43 dereceleri gördü! Meteoroloji İstanbul'un en sıcak ilçesini açıkladı
Boyun tutulmasına dikkat! Yaz günlerinde ve mevsim geçişlerinde daha çok yaşanıyor
Boyun tutulmasına dikkat! Yaz günlerinde ve mevsim geçişlerinde daha çok yaşanıyor
MSB'den teröre geçit yok! 892 teröriste sarı torba giydirildi!
MSB'den teröre geçit yok! 892 teröriste sarı torba giydirildi!
Derede kaybolan kadının cesedi, denizde bulundu!
Derede kaybolan kadının cesedi, denizde bulundu!
Burun estetiğinde izsiz ve tamponsuz ameliyat mümkün
Burun estetiğinde izsiz ve tamponsuz ameliyat mümkün
Voltaren Krem Nedir, Ne İçin Kullanılır?
Voltaren Krem Nedir, Ne İçin Kullanılır?
Çok Okunanlar
27 Temmuz Perşembe Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
27 Temmuz Perşembe Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Son dakika Zam Haberleri: Akaryakıt fiyatları zamma doymadı! Bu gece dev bir zam daha geliyor!
Son dakika Zam Haberleri: Akaryakıt fiyatları zamma doymadı! Bu gece dev bir zam daha geliyor!
Ülke Geneli 27 Temmuz Perşembe hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı!
Ülke Geneli 27 Temmuz Perşembe hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı!
Kütahya’da su sıkıntısı yaşanmaması için köylere 14 su tankeri dağıtıldı
Kütahya’da su sıkıntısı yaşanmaması için köylere 14 su tankeri dağıtıldı
Dünyada sadece 3 yerde yetişiyor! Türkiye de 6 yıl aradan sonra tekrar üretmeye başladı! Kilosu 5 bin lira
Dünyada sadece 3 yerde yetişiyor! Türkiye de 6 yıl aradan sonra tekrar üretmeye başladı! Kilosu 5 bin lira
Epidural Ne Demek? Epidural Anestezi Nedir?
Epidural Ne Demek? Epidural Anestezi Nedir?
Yorumlananlar
Hindistan'da insanlık dışı olay! Çete üyeleri iki kadına toplu tecavüz görüntüleri yayınlandı!
Hindistan'da insanlık dışı olay! Çete üyeleri iki kadına toplu tecavüz görüntüleri yayınlandı!
Çarşaflı genç kıza sözlü saldırıda bulunan kadına bir tepki de Bergüzel Korel’den: Bende sizden tiksiniyorum
Çarşaflı genç kıza sözlü saldırıda bulunan kadına bir tepki de Bergüzel Korel’den: Bende sizden tiksiniyorum
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Kaldırımda yürüyen çarşaflı kadınların üzerine motor sürüp, alay etmişlerdi! O şahıslara kesilen ceza herkesi üzdü!
Kaldırımda yürüyen çarşaflı kadınların üzerine motor sürüp, alay etmişlerdi! O şahıslara kesilen ceza herkesi üzdü!