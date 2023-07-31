Emeklerini sergileyecekler, üreten kadınlar geleneksel sokakta buluşacak

Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi El Sanatları Komitesi tarafından üreten kadınların el emeği göz nuru ürünlerini görücüye çıkartma ve satma imkanı sunan geleneksel Sanat ve Hediyelik Eşya Sokağı meraklıları ile buluşuyor.

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Emeklerini sergileyecekler, üreten kadınlar geleneksel sokakta buluşacak

Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi El Sanatları Komitesi tarafından üreten kadınların el emeği göz nuru ürünlerini görücüye çıkartma ve satma imkanı sunan geleneksel Sanat ve Hediyelik Eşya Sokağı meraklıları ile buluşuyor.

EL EMEKLERİ İÇİN SOKAKTA BULUŞACAKLAR

Düzce'nin yetenekli kadınlarının el emeği göz nuru ürünlerini sergilemelerine, satmalarına imkan sağlayan Kent Konseyi Kadın Meclisi Sanat ve El Sanatları grubu tarafından hazırlanan sokak her ayın ilk haftasında kuruluyor. Şehrin çeşitli noktalarında kurulan sokakta Düzce'nin maharetli kadınları el emeği ürünlerini görücüye çıkartıyor. Aynı zamanda satış yaparak aile bütçelerine de katkı sunan sanat ve el sanatları sergisi 5. defa açıldı. Artık gelenekselleşen sokağın 6.'ncısı da Millet Bahçesi'nde açılacak. Sokakta kadınların evlerinde atölyelerinde yaptıkları çeşitli el ürünlerinin yanı sıra Düzce'nin tarihi ve doğal güzelliklerini yer aldığı hediyeliklerde yer alacak.

Emeklerini sergileyecekler, üreten kadınlar geleneksel sokakta buluşacak

4-5 AĞUSTOS'DA MİLLET BAHÇESİNDE SERGİ MERAKLILARINI BEKLİYORLAR

Kent Konseyi Kadın Meclisi Sanat ve El Sanatları Grubu Başkanı Elif Demir, Düzcelileri ve Düzce'ye gelenleri sanat sokağına davet ederek; "Sanat ve El Sanatları sokağımızı artık geleneksel hale getirdik. Buradaki amacımız üreten kadınlarımızın hünerlerini göstermek. Sokağımız üreten bütün kadınlara açıktır. Herkesi 4-5 Ağustos tarihlerinde açacağımız sokağımıza bekliyoruz" dedi.

Düzce'de el emeği üretim yapan herkesin katılabileceği Sanat ve El Sanatları Sokağı 4-5 Ağustos tarihlerinde Millet Bahçesinde meraklıları ile buluşacak.

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KAYNAK: İHA

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