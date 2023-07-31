Defalarca bıçaklanarak katledilmişti! Taksiciyi öldüren iki genç tutuklandı

Kastamonu'da aracına bindikleri taksiyi bıçaklayarak öldüren iki genç tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Aktekke Mahallesi Yol Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi sürücüsü Nurettin Tığlıgil ile aracına yolcu olarak binen A.A. (16) ve B.K. (18) arasında ücret sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında şahıslar Tığlıgil'i defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Tığlıgil, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tığlıgil, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞAHISLAR TUTUKLANDI

Olayın ardından A.A. ve B.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.

ÖGRETMENİNİ DE BIÇAKLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, cinayet zanlılarından B.K.'nin, geçen yıl uzaklaştırıldığı okulda müdür yardımcısı Aziz B.'yi de bıçaklayarak yaralandığı öğrenildi.

Beşiktaş yeni transferi Hırvat futbolcu Ante Rebic'in transferini KAP'a bildirdi.

Galatasaray büyük oynuyor! Gündeme bomba gibi düşen iddia! Nelsson'un yerine o dünya yıldızı geliyor!

Haberin Devamı

Ayvalık’ta 32 kişilik göçmen botu durduruldu!

50 bin kişiye aşure ikramı, Nilüfer’de aşure tatmayan kalmayacak

CHP'li yandaş gazeteci Can Ataklı'dan akıllara zarar sözleri! AK Partilileri aşağıladı

Tırmanışlarıyla ölüme meydan okuyordu! Fransız fenomen 68. kattan düşerek feci şekilde öldü!

CHP’den toplu istifa: 9 meclis üyesi görevinden istifa etti!

Jandarmadan eğitim; Kadına karşı şiddetin önlenmesi hakkında bilgilendirme yapıldı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımı LGBTİ paylaşımı yaptı! Metin Külünk dikkatli olmalıyız diye uyardı!