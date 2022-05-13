Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Sabri Uzun'a Canan Kaftancıoğlu tepkisi: "Böyle bir ahlaksızlığı kabul edilemez"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde çeşitli suçlardan yargılanmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi söz konusu davanın temyiz incelemesini tamamlayarak Kaftancıoğlu'nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasıyla yargılanmasını onadı.

Söz konusu kararın ardından Emniyet İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Sabri Uzun’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda alınan karara tepki gösterdi.

KAFTANCIOĞLU'NA DESTEK VERDİ

Uzun paylaşımında, "Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum" ifadelerini kullanarak Kaftancıoğlu'na destek verdi.

EGM'DEN SERT YANIT

Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir ahlaksızlığı kabul edilemez. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı” ifadeleri kullanılarak söz konusu paylaşıma tepki gösterildi.

İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir AHLAKSIZLIĞI kabul edilemez.



Emniyet Genel Müdürlüğü

İstihbarat Başkanlığı pic.twitter.com/IvNYWElPa0 — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) May 12, 2022

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