Ertugrul Ersoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ertugrul Ersoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ertugrul Ersoy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ertugrul Ersoy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ertugrul Ersoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ertugrul Ersoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ertugrul Ersoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ertugrul Ersoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ertugrul Ersoy 13 Şubat 1997 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ertuğrul Ersoy şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ertugrul Ersoy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FOOTALENT yapmaktadır. Ertugrul Ersoy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gaziantep FK futbol takımında oynamaktadır. Gaziantep FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ertugrul Ersoy'nin Gaziantep FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ertugrul Ersoy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ertugrul4ersoy/

Ertugrul Ersoyboyu ve yaşı kaç

Ertugrul Ersoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ertugrul Ersoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ertugrul Ersoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ertugrul Ersoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2010 yılında Bursaspor Alt

1 Temmuz 2012 yılında Bursaspor U16

1 Temmuz 2013 yılında Bursaspor U19

23 Ocak 2014 yılında Yeşil Bursa

30 Haziran 2014 yılında Bursaspor U19

1 Temmuz 2014 yılında Bursaspor

31 Ağu 2015 yılında Ç. Rizespor

30 Haziran 2016 yılında Bursaspor

26 Ağu 2019 yılında AC Le Havre

30 Ocak 2021 yılında Gaziantep FK

30 Haziran 2022 yılında AC Le Havre

1 Temmuz 2022 yılında Gaziantep FK

Ertugrul Ersoy kimdir

Ertugrul Ersoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ertugrul Ersoy şuan Gaziantep FK takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gölcükspor (2008-2010), Bursaspor (2010-2014)

Ertugrul Ersoy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye takımında 2 numaralı formasıyla 11 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 4 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 5 numaralı formasıyla 18 Aralık 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 3 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 5 numaralı formasıyla 21 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ertugrul Ersoy nereli

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